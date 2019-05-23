التحالف العربي: تدمير طائرة بدون طيار حوثية تجاه مطار نجران

أعلن التحالف العربي في اليمن، الخميس، تدمير طائرة بدون طيار تحمل متفجرات أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه مطار نجران (جنوب).

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إنه في ظهر اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.

Advertisements

وأوضح أن الطائرة حاولت استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الذي يعطي حمايه خاصة للأعيان المدنية.



وأشار إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف الأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة دون أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر .

وحذر المالكي بأشد العبارات المليشيا الحوثية من مواصلة استهدافها للمرافق المدنية وكذلك المدنيين وأن استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبين الحين والآخر، تحاول مليشيا الحوثي استهداف منشآت مدنية في السعودية غير أن الدفاع المدني يتصدى لها كان أحدثها عبر صاروخين باليستيين إيراني الصنع على منطقة مكة.