- 1/2
- 2/2
بينهم وزير خارجية سابق
أحمد محمود - مقديشو63 مشاهدة
آثار التفجير الإرهابي في مقديشو
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ قتلى ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍلإرهابي ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ الذي وقع الأربعاء، وتبنته حركة الشباب الإرهابية، ﺇﻟﻰ 12 ﻗﺘﻴﻼ.
وقالت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية": إن حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس ارتفعت إلى 12 شخصا بينهم ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻴﻼﺑﻲ ﻓﺎﻫﻴﻪ.
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، في تصريحات صحفية، أﻥ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﺗﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻧﻘﻄﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮئيسي.
وشهدت مقديشو أمس تفجير سيارة مفخخة في ثاني هجوم إرهابي في شهر رمضان، تبنته ﺣﺮﻛﺔ الشباب الإرهابية .
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن بين القتلى جنود وبين المصابين نائبان في البرلمان الصومالي.
ﻭﻧﺪﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مقديشو.
وقال وزير ﺍﻹﻋﻼﻡ الصومالي محمد عبدي، في تصريحات صحفية، إن الحكومة ستواصل محاربة حركة الشباب.
وأوضح أنه يجب ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ التي تحارب حركة الشباب الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قتلى هجوم مقديشو الإرهابي إلى 12 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.