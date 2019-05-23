ارتفاع قتلى هجوم مقديشو الإرهابي إلى 12 شخصا

آثار التفجير الإرهابي في مقديشو

ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ قتلى ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍلإرهابي ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ الذي وقع الأربعاء، وتبنته حركة الشباب الإرهابية، ﺇﻟﻰ 12 ﻗﺘﻴﻼ.



وقالت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية": إن حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس ارتفعت إلى 12 شخصا بينهم ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻴﻼﺑﻲ ﻓﺎﻫﻴﻪ.



ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، في تصريحات صحفية، أﻥ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﺗﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻧﻘﻄﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮئيسي.

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وشهدت مقديشو أمس تفجير سيارة مفخخة في ثاني هجوم إرهابي في شهر رمضان، تبنته ﺣﺮﻛﺔ الشباب الإرهابية .

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن بين القتلى جنود وبين المصابين نائبان في البرلمان الصومالي.



ﻭﻧﺪﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مقديشو.

وقال وزير ﺍﻹﻋﻼﻡ الصومالي محمد عبدي، في تصريحات صحفية، إن الحكومة ستواصل محاربة حركة الشباب.

وأوضح أنه يجب ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ التي تحارب حركة الشباب الإرهابية.