رئيس وزراء باكستان يهنئ نظيره الهندي على فوزه في الانتخابات العامة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان هنأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نظيره الهندي ناريندرا مودي على فوزه المتوقع في الانتخابات العامة. وتعهد خان بالعمل مع مودي لإحلال السلام في جنوب آسيا. وكتب خان تغريدة قال فيها " أتطلع للعمل معك من أجل إحلال السلام وتحقيق التقدم والرخاء في جنوب آسيا".

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