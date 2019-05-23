الان تتابع السودان.. تعيين الفريق جمال عمر رئيسا للجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 8 دقائق - 6:28 م, 23 مايو 2019 م التعليقات: 0 خلفا لمصطفى محمد المستقيل متابعات- الخليج 365 أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، تعيين الفريق جمال عمر رئيسا للجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري، خلفا لمصطفى محمد المستقيل.

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