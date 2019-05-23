محمد بن راشد يعلن عن إطلاق جائزة للتميز الحكومي العربي

وقال في تغريدات له بتويتر، سنكرم من خلال الجائزة، أفضل وزير عربي وأفضل مدير عربي وأفضل محافظ، وسنكرم التجارب العربية الإدارية الرائدة والجهات الحكومية العربية الرائدة.
وأضاف "وسنطلق منصة متكاملة للتحديث الاداري العربي" .. لافتاً إلى أن الإمارات بدأت مسيرة التميز الحكومي منذ 25 عاماً وراو نتائجها المبهرة .
وأكد أن الإمارات تطمح أن تنتشر ثقافة التميز وجودة الخدمات الحكومية في كافة أرجاء العالم العربي .. لافتاً إلى أنه لو اهتممنا بالإدارة في منطقتنا كما نهتم بالسياسة فالمستقبل حتما أفضل وأجمل .
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