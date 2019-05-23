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محمد بن راشد يعلن عن إطلاق جائزة للتميز الحكومي العربي

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أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، أنه جرى اليوم الخميس، من تحت قبة جامعة الدول العربية، إطلاق جائزة للتميز الحكومي العربي .

وقال في تغريدات له بتويتر، سنكرم من خلال الجائزة، أفضل وزير عربي وأفضل مدير عربي وأفضل محافظ، وسنكرم التجارب العربية الإدارية الرائدة والجهات الحكومية العربية الرائدة.

وأضاف "وسنطلق منصة متكاملة للتحديث الاداري العربي" .. لافتاً إلى أن الإمارات بدأت مسيرة التميز الحكومي منذ 25 عاماً وراو نتائجها المبهرة .

وأكد أن الإمارات تطمح أن تنتشر ثقافة التميز وجودة الخدمات الحكومية في كافة أرجاء العالم العربي .. لافتاً إلى أنه لو اهتممنا بالإدارة في منطقتنا كما نهتم بالسياسة فالمستقبل حتما أفضل وأجمل .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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