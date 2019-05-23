قال وكيل وزارة الاعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، "هناك إجماع داخلي وخارجي على إسقاط نظام الملالي الايراني".

وأضاف غلاب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وسنجد الطامحين لذلك، الكتلة الشابة الايرانية وهي الغالبة والبازار والنخب العصرية والقوى الايرانية المهاجرة والأقليات القومية".