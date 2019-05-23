وأضاف غلاب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وسنجد الطامحين لذلك، الكتلة الشابة الايرانية وهي الغالبة والبازار والنخب العصرية والقوى الايرانية المهاجرة والأقليات القومية".
وتابع "اغلب المنظومة الدولية ويريدون فقط تقليل التكلفة".
وبين أن من بين الطامحين "دول الاقليم المحيطة بأيران وأغلب الدول الاسلامية" '.
كانت هذه تفاصيل خبر غلاب: هناك إجماع داخلي وخارجي على إسقاط نظام الملالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.