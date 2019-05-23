النشرة: الجيش الإسرائيلي أطلق سراح قطيع الماعز الذي كان قد احتجزه منذ قليل

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "أطلق الجيش الإسرائيلي سراح قطيع الماعز الذي كان قد احتجزه منذ حوالي الساعتين في منطقة تلة الشحل عند تخوم مزارع شبعا، ويعود للراعي اسماعيل زهرا حيث عاد القطيع بإتجاه الاراضي المحررة".
وكان أفاد المراسل بأنه "خرقت قوة اسرائيلية قوامها 7 عسكريين خط الإنسحاب في منطقة بلدة السهل خراج بلدة شبعا، وتوغلت داخل الأراضي المحررة حوالي عشرين مترا، في محاولة لاختطاف الراعي اسماعيل قاسم زهرا، الذي كان يرعى قطيعه المعتاد في تلك المحلة الا ان زهرا تمكن من الانسحاب شمالا، فما كان من عناصر الدورية الا احتجاز قطيع الماعز المكون من حوالي 200 رأس".
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