الحواط توجه بسؤال للحكومة حول أسباب تأخر تنفيذ قانون إنشاء محافظة كسروان الفتوح وجبيل

توجه عضو تكل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​ بسؤال للحكومة حول أسباب تأخر تنفيذ القانون رقم 50/2017 "قانون إنشاء ​محافظ​ة ​كسروان​ الفتوح وجبيل".

واعتبر حواط أنه "وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرين شهراً على صدور القانون رقم 50/2017، لم تعمد ​الحكومة​ إلى إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة بغية تنفيذ أحكامه، وعليه توجه إلى الحكومة بالسؤال التالي: أولاً: لماذا لم يتم حتى اليوم تعيين محافظ لكسروان الفتوح وجبيل على الرغم من مرور أكثر من سنة ونصف على صدور القانون رقم 50/2017 ؟

ثانياً: لماذا لم تقم الحكومة، لا سيما ​وزارة الداخلية والبلديات​، بإعداد المراسيم التطبيقية المطلوبة بغية تنفيذ القانون رقم 50/2017 تاريخ 7/9/2017 (قانون إنشاء محافظة جديدة في ​جبل لبنان​)؟ خصوصا فيما يتعلق بإستحداث دائرة نفوس في محافظة كسروان الفتوح وجبيل واستبدال الملاكات العائدة لقائمقامية كل من قضائي كسروان وجبيل بملاكات محافظة كسروان الفتوح وجبيل؟

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ثالثاً: ما هي الأسباب التي تمنع الوزارات المعنية من إصدار المراسيم التطبيقية الكفيلة بتحويل إنشاء محافظة كسروان الفتوح وجبيل إلى واقع ملموس، عبر استحداث الدوائر الإقليمية التابعة لهذه الوزارات داخل المحافظة المستحدثة؟

رابعاً: هل هناك توجه لدى الحكومة بإبطال مفعول القانون رقم 50/2017 تاريخ 7/9/2017 (قانون إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان) عبر التلكؤ في تعيين المحافظ وفي إعداد المراسيم التطبيقية الضرورية لتنفيذ هذا القانون؟.

وأعرب الحواط عن "أمله بالإجابة عن هذا السؤال ضمن المهلة القانونية".