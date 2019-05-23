فيوليت الصفدي أكدت أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب لبناء الوطن

زارت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء و​الشباب​ فيوليت خيرالله الصفدي جمعية "بيت ​المرأة​ الجنوبي" في صور. وتفقدت اعمال ونشاطات ​اليونيفيل​ بالتعاون مع الجمعية واطلعت على الأعمال والحرف اليدوية أبرزها البورسولين التي صنعتها النساء المنضمات إلى الدورات التدريبية التي تؤمنها الجمعية بهدف دعم النساء وتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا. وأكدت خير الله الصفدي "أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب كي يبقى الشباب في ارضهم وترتفع نسبة مساهمة المرأة في تحسين المجتمع ومشاركتها بشكل فعال في بناء الوطن"، واعدة بأنه "سيكون بين الوزارة والجمعية نشاطات مشتركة وازنة في المستقبل".

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