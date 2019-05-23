الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان نفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب أمس

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 22 أيار 2019 الساعة 7:15، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:40 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 17:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:30 من فوق ​بلدة عيترون​".