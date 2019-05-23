مخزومي: للاستمرار في دعم قطاعات حيوية كالصحة والتعليم

لفت رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي خلال استقباله ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار إلى أن "الحديث تطرق إلى قضية النازحين، والدور الذي يمكن أن تلعبه المفوضية في الضغط على المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حلول في هذه القضية".
وأشار إلى "بعض السبل التي تؤدي إلى التخفيف من الأعباء الواقعة على لبنان واقتصاده"، لافتا إلى "ضرورة الاستمرار في دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم"، مفيداُ بأن "التعاون بين مؤسسة مخزومي والمفوضية والذي شمل النازحين منذ العام 2011"، مضيفاً: "أن المؤسسة قدمت حتى اليوم أكثر من مليون مساعدة إغاثية".
وشدد على أن "المسؤولية اليوم تقع على عاتق الحكومة التي يجب أن تنسق مع المجتمع الدولي من أجل الوفاء بالتزاماته في مواجهة أعباء النزوح السوري"، مؤكدا أن "الحل يبقى في عودة كريمة وإنسانية للنازحين إلى بلادهم".
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