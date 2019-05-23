مخزومي: للاستمرار في دعم قطاعات حيوية كالصحة والتعليم

لفت رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب ​فؤاد مخزومي​ خلال استقباله ممثلة ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ في ​لبنان​ ​ميراي جيرار​ إلى أن "الحديث تطرق إلى قضية ​النازحين​، والدور الذي يمكن أن تلعبه المفوضية في الضغط على ​المجتمع الدولي​ من أجل التوصل إلى حلول في هذه القضية".

وأشار إلى "بعض السبل التي تؤدي إلى التخفيف من الأعباء الواقعة على لبنان واقتصاده"، لافتا إلى "ضرورة الاستمرار في دعم قطاعات حيوية مثل ​الصحة​ والتعليم"، مفيداُ بأن "التعاون بين مؤسسة مخزومي والمفوضية والذي شمل النازحين منذ العام 2011"، مضيفاً: "أن المؤسسة قدمت حتى اليوم أكثر من مليون مساعدة إغاثية".

وشدد على أن "المسؤولية اليوم تقع على عاتق ​الحكومة​ التي يجب أن تنسق مع المجتمع الدولي من أجل الوفاء بالتزاماته في مواجهة أعباء ​النزوح السوري​"، مؤكدا أن "الحل يبقى في عودة كريمة وإنسانية للنازحين إلى بلادهم".