ملء الشواغر في بلديات النبي شيت ويونين ومقراق

جرى في مركز محافظة بعلبك-الهرمل، ملء الشواغر في ثلاث بلديات بسبب استقالة الرئيس أو نائبه، بناء على دعوة من المحافظ بشير خضر وبإشراف رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني.
ففي بلدية النبي شيت، انتخب حسين السيد علي الموسوي رئيسا وأحمد محمد شكر نائبا للرئيس، وفي بلدية يونين فاز إبراهيم مصطفى درة رئيسا للمجلس البلدي، كما انتخب محمد حسين علام نائب رئيس لبلدية مقراق.
وتأتي هذه الانتخابات في البلديات التي استقال فيها الرئيس أو نائبه عند منتصف مدة ولاية المجلس البلدي، على خلفية اتفاقات ضمنية تم التوافق عليها بين العائلات والقوى السياسية عام 2016 أثناء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية.
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