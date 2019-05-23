سأل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​شامل روكز​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "هل أجرى ​مجلس الخدمة المدنية​ مباريات للمتعاقدين الجُدُد بعد صدور قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​ الّذي يمنع أيّ شكل من أشكال التوظيف إلّا ضمن شروط؟ وإذا تمّ ذلك، فكيف يسمح لنفسه بمخالفة القانون؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر روكز: هل أجرى مجلس الخدمة المدنية مباريات للمتعاقدين الجدد بعد صدور قانون السلسلة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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