عراقجي: صبرنا انتهى وعلى الاوروبيين تنفيذ تعهداتهم

اكد مساعد وزير الخارجية ال​ايران​ي للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​ "انتهاء حالة ضبط النفس من جانب ايران"، مذكّرا "الدول الاوروبية المتبقية في ​الاتفاق النووي​ بتعهداتها في اطاره"، مشدداً على "انتهاء حالة ضبط النفس من جانب ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية".

وذكّر بتعهدات الدول المتبقية في الاتفاق النووي بعد خروج ​اميركا​ منه، مؤكدا "ضرورة تنفيذ هذه التعهدات على اساس البيانات الاربعة الصادرة عن اللجنة المشتركة للاتفاق".