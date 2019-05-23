اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي "انتهاء حالة ضبط النفس من جانب ايران"، مذكّرا "الدول الاوروبية المتبقية في الاتفاق النووي بتعهداتها في اطاره"، مشدداً على "انتهاء حالة ضبط النفس من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية".
وذكّر بتعهدات الدول المتبقية في الاتفاق النووي بعد خروج اميركا منه، مؤكدا "ضرورة تنفيذ هذه التعهدات على اساس البيانات الاربعة الصادرة عن اللجنة المشتركة للاتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: صبرنا انتهى وعلى الاوروبيين تنفيذ تعهداتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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