الرئيس الجزائري: قلقون جراء الاشتباكات في ليبيا

أعرب الرئيس ​الجزائر​ي المؤقت عبد القادر بن صالح عن "قلقه العميق إزاء الاشتباكات في ​ليبيا​"، مشيراً إلى "قلق الجزائر لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا، الدولة الشقيقة والجارة، جراء المواجهات الدائرة هناك وما ترتب عنها من خسائر بشرية ومادية، ناهيك عن العدد المعتبر للنازحين ".

وعبر عن "أسفه لاستمرار الاقتتال رغم النداءات الملحة المختلفة لوقف الأعمال العدائية واستئناف الحوار كحل سياسي لا بديل له للأزمة الليبية"، مؤكداً أن "جهود الجزائر على الصعيد الدولي ما لبثت ترمي إلى الإسراع في وقف الاقتتال واستمرار المسار السياسي بمشاركة كامل ​القوى الوطنية​ الليبية".

وأشار بن صالح إلى أن "استمرار هذا الوضع من شأنه أن يعمق الانقسامات ويزيد من الاحتقان السياسي الداخلي ويغذي التدخلات الخارجية، بل يفاقمها".