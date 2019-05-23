أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "الولايات المتحدة استعادت عائلة أميركية من مخيم خاص لاعتقال المشبوهين بالانتماء لتنظيم داعش وعوائلهم شمال شرقي سوريا"، مشيرةً إلى أن "عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص بمن فيهم مواطنون أمريكيون من أصول كمبودية وأطفال ولدوا في "أراضي الخلافة"، غادرت المخيم أواخر الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا الإجراء لم يشمل عروس داعش الأميركية هدى مثنى، المتواجدة في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، والمولودة في الولايات المتحدة، والتي وجه الرئيس دونالد ترامب بعدم استعادتها إلى البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر "الغارديان": واشنطن تستعيد أميركيين من مخيم لـ"داعش" في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.