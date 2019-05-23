"الغارديان": واشنطن تستعيد أميركيين من مخيم لـ"داعش" في سوريا

أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "​الولايات المتحدة​ استعادت عائلة أميركية من مخيم خاص لاعتقال المشبوهين بالانتماء ل​تنظيم داعش​ وعوائلهم شمال شرقي ​سوريا​"، مشيرةً إلى أن "عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص بمن فيهم مواطنون أمريكيون من أصول كمبودية وأطفال ولدوا في "أراضي الخلافة"، غادرت المخيم أواخر الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا الإجراء لم يشمل عروس داعش الأميركية هدى مثنى، المتواجدة في ​مخيم الهول​ شمال شرقي سوريا، والمولودة في الولايات المتحدة، والتي وجه الرئيس ​دونالد ترامب​ بعدم استعادتها إلى البلاد".