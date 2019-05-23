سلفاكير: الحرب لم تحقق غير الدمار وعلينا الاصطفاف للتنمية

لفت رئيس دولة ​جنوب السودان​ ​سلفاكير ميارديت​ إلى أن "الحرب التي شهدها جنوب السودان خلال الأعوام الستة الماضية، لم تحقق غير الدمار وزيادة معاناة المواطنين"، مشيراً إلى أن "الموارد التي تزخر بها البلاد يمكن أن يتم توظيفها لبناء أمة قوية ومتحدة".

وأشار إلى "اننا أهدرنا مواردنا في الحرب والقتال بما فيها الموارد البشرية، لقد كانت حربا عبثية، علينا التركيز على التنمية"، مشدداً على "ضرورة اصطفاف الجميع خلف الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في ​الحكومة​ والمعارضة، من أجل إعادة السلام والوحدة للبلاد".

وأضاف: "علينا أن نعود إلى رشدنا، لقد قاتلنا بما فيه الكفاية ولم نجن شيئا، دعونا ننسَ كل ما يتعلق بالحرب، أناشد الجميع تنفيذ اتفاق السلام وتوظيف الموارد لمصلحة التنمية"، مؤكداً "التزامه بتنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع العام الماضي "حتى يرجع الناس إلى حياتهم العادية حيث الوحدة و​المحبة​".