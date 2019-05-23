خارجية ألمانيا: ندعو المجلس العسكري الانتقالي في بالسودان لتسليم السلطة لحكومة مدنية

دعت وزارة الخارجية الألمانية المجلس العسكري الانتقالي في السودان الى "تحمل مسؤوليته وتسليم السلطة لحكومة مدنية".
وتعثرت المفاوضات النهائية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن الإتفاق على المجلس السيادي الذي سيقود البلاد في المرحلة الانتقالية.
وفي وقت سابق ، كان المجلس العسكري قبل استقالة ثلاثة من أعضائه هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر.
ومنذ 6 نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة.
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