خارجية ألمانيا: ندعو المجلس العسكري الانتقالي في بالسودان لتسليم السلطة لحكومة مدنية

دعت ​وزارة الخارجية الألمانية​ ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​ الى "تحمل مسؤوليته وتسليم السلطة ل​حكومة​ مدنية".

وتعثرت المفاوضات النهائية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن الإتفاق على المجلس السيادي الذي سيقود البلاد في المرحلة الانتقالية.

وفي وقت سابق ، كان المجلس العسكري قبل استقالة ثلاثة من أعضائه هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر.

ومنذ 6 نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة.