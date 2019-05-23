خارجية روسيا: على واشنطن وشركائها الاعتراف بالمسؤولية عن جرائم التحالف بسوريا

لفتت ​وزارة الخارجية الروسية​ إلى أنه "على ​واشنطن​ وشركائها الاعتراف بالمسؤولية عن جرائم ​التحالف الدولي​ في ​سوريا​"، مشيرةً إلى أن "واشنطن تستند إلى مصادر غير موثوقة بشأن مزاعم استخدام ​سلاح كيميائي​ في سوريا".

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