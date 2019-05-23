قائد القوة البحرية للحرس الثوري الايراني: لسنا من دعاة الحرب لكننا رجالها

أفاد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال ​علي رضا تنكسيري​ بأنه "على العدو ان يعلم ان شعبنا ليس داعية حرب ونحن لانريدها لكننا من رجالها"، مشيراً إلى "أننا حررنا مدينة خرمشهر رغم ان العدو كان في ذورة الجهوزية"، مضيفاً: "اننا اردنا الوقوف بوجه العدو فعلينا ان نذكره بهذه الملحمة".

ولفت الى "مؤامرات العدو ضد ​ايران​ الاسلامية"، مشيراً إلى أنه "على العدو ان يعلم ان شعبنا ليس داعية حرب ونحن لانريدها ولكننا من رجال الحرب فلاتخوفونا بالحرب لاننا اقسمنا على مواصلة السير على درب الشهداء حتى اخر نفس".