صندوق النقد الدولي: الحرب التجارية تهدد النمو العالمي

حذّرت كبيرة الاقتصاديين في "​صندوق النقد الدولي​" جيتا جوبيناث من أنّ "الانتعاش في النمو الاقتصادي العالمي المتوقّع في النصف الثاني من عام 2019، تهددّه عودة التوتر التجاري بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​".

ولفتت في مدونة إلى أنّ "رغم أنّ التأثير على النمو العالمي ضئيل نسبيًّا في الوقت الحالي، إلّا أنّ التصعيد الجديد (في الحرب التجارية) يمكن أن يقوض بشكل خطير مناخ الأعمال وثقة الأسواق المالية، ويعطل سلاسل الإنتاج ويهدد الانتعاش المتوقع في ​الاقتصاد العالمي​ في 2019".

في أوائل نيسان الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3,3 بالمئة هذا العام بعد تسجيل 3,6 بالمئة في عام 2018. ثم أعلن أن النمو سيتباطأ بشكل حاد في النصف الأول قبل أن ينتعش في النصف الثاني من 2019.