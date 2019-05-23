تلاوة جماعية في ماليزيا احتفالا بنزول القرآن

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بينتونغ: شارك عشرات الأطفال المسلمين الماليزيين مرتدين عباءات في جلسة قراءة للقرآن بصوت عال في أحد المساجد، احتفالاً ببدء نزول آياته على النبيّ محمد قبل قرابة 1450 عاما.

وتجمع حوالى 80 شخصا معظمهم من تلاميذ مدارس إسلامية قرب بلدة بينتونغ (وسط) إحياء لهذه المناسبة التي يُحتفل بها في شهر رمضان.

وقال المدرّس رسلان محمد عيسى فيما يقود التلاوة مع التلاميذ "نبينا محمد تلقى الوحي، أنزل الله القرآن إلى الأرض".

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وأضاف التلميذ نور الدين عتيقة سيازواني ريسيادي " إحياء يوم النزول أمر مهم يؤكّد إيماننا بالقرآن".

ويحتفل بهذا اليوم في ماليزيا في اليوم السابع عشر من شهر رمضان.

واستمر نزول القرآن على النبي أكثر من عشرين سنة، بحسب المرويّات الإسلامية.

ويشكل المسلمون نحو 60 % من سكان ماليزيا البالغ عددهم 32 مليون نسمة رغم أن هذا البلد يضم هندوسا وبوذيين ومسيحيين أيضا.

