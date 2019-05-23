الجسم المشبوه في "وايتهول" لا يشكل أي خطر

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



نصر المجالي: أعلنت الشرطة البريطانية أن الجسم المشبوه الذي أدى إلى إغلاق المنطقة المحيطة بمقري الحكومة ورئاسة الوزراء، وسط العاصمة لندن، ظهر اليوم الخميس، لا يشكل اي خطر، وقد أعيد فتح الشوارع.

وكانت الشرطة أعلنت عن إغلاق موقت لطريق "وايت هول" الذي يضم مقر الحكومة وشارع داونينغ ستريت الذي يقع فيه مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقالت الشرطة التي وصل ضباط متخصصون وأفراد منها بعد دقيقة من منتصف النهار (1201) إلى المكان، إنه يتم فحص الجسم المشبوه.

ويأتي الحادث، في الوقت الذي تعقد فيه رئيسة الحكومة الآن اجتماعا لعدد من وزرائها في محاولة منها لإقناعهم بقبول تعديلات مشروع قانون الخروج من الاتحاد الاوروبي، التي أعلنتها يوم الثلاثاء.