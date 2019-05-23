فرنسا تسلم أمريكا إيرانيا صدّر تكنولوجيا عسكرية لطهران

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وافق القضاء الفرنسي، على تسليم مهندس إيراني إلى الولايات المتحدة التي تشتبه بمحاولته تصدير معدات تكنولوجية إلى إيران، في انتهاك للعقوبات الأمريكية على هذا البلد.

وقال محامي جلال روح الله نجاد، الذي يبلغ من العمر 41 عاما أمام محكمة الاستئناف في مدينة إيكس أن بروفانس في جنوب شرق فرنسا إنه "فوجىء بعدم أخذ الطابع السياسي بعين الاعتبار، نتيجة العلاقات القائمة بين إيرانوالولايات المتحدة"، ويشتبه قاضيان فدراليان أمريكيان بمسؤولية المهندس الإيراني عن محاولة تصدير أنظمة صناعية تعمل بالأشعة المايكروية ومنظومة مضادة للطائرات المسيرة إلى إيران، وهي معدات تعتبر السلطات الأميركية أن بالإمكان استخدامها بسهولة لأهداف عسكرية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وحسب القضاء الأمريكي فإن المهندس تحرك على ما يبدو لحساب شركة إيرانية مرتبطة بـ"الحرس الثوري الإيراني"، واعتقل المهندس الإيراني لدى وصوله من طهران عبر موسكو إلى مدينة نيس الفرنسية في الثاني من فبراير. ولا يزال في السجن.

وتابع المهندس نجاد دروسه في جامعة طهران وتخصص في الألياف الضوئية، وقد أكد خلال جلسة محاكمة في الثلاثين من أبريل أنه أجرى أبحاثا علمية خلال نحو عشر سنوات لحساب منظمة الفضاء الإيرانية.

ولم يقرر فريق الدفاع ما إذا كان سيرفع الأمر إلى محكمة التمييز، مع العلم أن القضاء في هذا المجال يكتفي بإعطاء رأي غير ملزم، لأن التسليم من صلاحية رئيس الحكومة الذي يصدر مرسوما بهذا الشأن يمكن أن يتم الطعن به أمام مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية فرنسية.