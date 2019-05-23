شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"صحة البرلمان" يحذر من ظاهرة بيع الأدوية عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من ظاهرة بيع الادوية عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن هذه الظاهرة تمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين خاصة وأن هذه الأدوية يصعب الرقابة عليها والتأكد من سلامتها من عدمه.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه مع تطور وسائل التكنولوجيا يستغلها البعض فى طرق غير شرعية وهناك العديد من الظواهر السلبية سواء الابتزاز او السرقة او جرائم القتل وما شابه والتسول بالإضافة لبيع الأدوية والتى لا تقل خطورة عن أيا من الظواهر السلبية سالفة الذكر، مشددا على ضرورة عدم شراء مثل هذه الأدوية التى لا يعرف احد مصدرها.

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وأشار عضو لجنة الصحة، أن هذه الأدوية اغلبها يكون تخسيس، وريجيم ومستحضرات تجميل وجميعها مهرب من خارج البلاد ولا يعلم احد مصدره وتاريخ الصلاحية وطريقة التخزين وكافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على الأدوية، مطالبا بعمل نشرات توعية لعدم شراء الأدوية عبر منصات السوشيال ميديا.