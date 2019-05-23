شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر تفضح مذيع الجزيرة "فيصل القاسم": يواصل ادعاءاته الكاذبة ضد السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح تقرير لقناة "مباشر قطر"، إعلامى قناة الجزيرة القطرية ودورهم فى التحريض على دول الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب.

وقال تقرير "مباشر قطر"، إن الأبواق الإعلامية لتنظيم الحمدين تظل أحد أهم أسلحته المأجورة التي يمارسها ضد أشقائه العرب مشتريًا ذممهم بأمواله الملوثة، النظام القطري لا يزال يواصل إظهار حقده الأسود ضد الرباعي العربى، حيث أمر فيصل القاسم بالتحريض والهجوم على المملكة العربية السعودية عبر إطلاق الشائعات والأكاذيب التى تطال الرياض وقادتها.

وأضاف تقرير مباشر قطر، أن الإعلامى السورى المأجور واصل ادعاءاته الكاذبة ضد السعودية قائلاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السعودية سلمت سوريا لإيران وأجبرت معظم فصائل المعارضة على تسليم سلاحها ومناطقها للنظام، ثم سلمت لبنان لحزب الله، ومن قبل سلمت العراق بوابة العرب الشرقية للفرس، ودعمت الحوثيين أتباع إيران لمواجهة حزب الإصلاح اليمني الإسلامى، ثم راحت تشتكى من الخطر الإيرانى".