شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بالتصدى لمافيا المنح الدراسية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول ضرورة التصدى لمافيا المنح الدراسية بالخارج، والتى تتاجر بأحلام الشباب وأمالهم فى بناء مستقبل علمى لهم.

وأوضح قلدس، فى بيان له اليوم، أن البعض من معدومي الضمير يستغلون شغف الطلاب المصريين للدراسة والعمل بالخارج، ويعملون كوسطاء لجامعات وهمية تمنح شهادات غير معترف بها، ويسعون لإقناع الشباب المصرى بأن تلك الجامعات تجعلهم حاصلين على مستوى تعليمى عالى.

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وطالب عضو مجلس النواب، بإحكام الرقابة على هذه المواقع المدعية وتقديم أصحابها للمحاكمة القانونية، بالإضافة الى توعية الطلاب بضرورة السؤال أولا عن الجامعات ومعرفة ما إذا كان معترف بها داخل دولتها أم لا قبل الدراسة فيها وتضييع سنوات عمرهم وإنفاق أموال لا عائد منها.