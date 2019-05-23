شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الجندى: محاولات "الإرهابية" الوقيعة بين الشعب والشرطة مصيرها الفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، بتكذيب وزارة الداخلية لما تم نشره من صور ببعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بشأن قيام أفراد تابعين لوزارة الداخلية يرتدون الملابس المدنية بإلقاء القبض على طلاب بمرحلة الثانوية العامة أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم.

وقال " الجندى " فى بيان له اليوم، إن تأكيد " الداخلية " أن هذه الصور لا تعود لأشخاص ينتمون لوزارة الداخلية إضافة إلى أن تاريخ الصور يعود لعام 2015 ونشرت بعدد من الحسابات بذات التاريخ وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة فى حينه انما يؤكد انه لا تزال هناك محاولات تقوم بها جماعة الاخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأى العام المصرى ضد الأجهزة الأمنية.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من تأكيد الداخلية على أن هذه الصورة تعود الى عام 2015 إلا أن هذه الجماعات تحاول هز صورة الشرطة المصرية لدى الشعب المصرى مع أنها على وعى وإدراك كاملين أن هذا الشعب العظيم يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف صقور وبواسل الجيش والشرطة ضد الارهاب والإرهابيين حتى يتم تطهير مصر كلها من دنس ورجس الارهابيين وقوى الشر والظلام، مؤكدا أن الشعب المصرى يعلم حجم البطولات والتضحيات الكبيرة لصقور وبواسل الجيش الشرطة للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية ومواجهة الارهاب بجميع صوره وأشكاله وتقديم ارواحهم كشهداء من أجل بقاء مصر وجميع مؤسساتها وشعبها، وأن أى محاولات للوقيعة بين الشعب المصرى والشرطة الوطنية المصرية سيكون مصيرها الفشل الذريع.