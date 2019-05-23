شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "الصحفيين العرب" يعقد اجتماع الأمانة العامة للاتحاد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد الصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامى رئيس الاتحاد، غدا الجمعة ، اجتماع الأمانة العامة له بأحد فنادق القاهرة لمناقشة تقرير النشاط المقدم من خالد ميري الأمين العام و مناقشة التقرير المالى المقدم من ناصر أبو بكر الأمين المالى واقرار محضر الجلسة الماضية.
كما تناقش الأمانة العامة للاتحاد خلال اجتماعها غدا الاتفاق على نقاط معينة خاصة بانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين.
ووجه الاتحاد الدعوة لعدد من نقباء الصحفيين العرب و الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام و الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لحضور الاجتماع .
ومن المقرر أن ينظم اتحاد الصحفيين العرب ، مساء غدا الجمعة ، حفل افطار للأمانة العامة و لنقباء الصحفيين العرب المشاركين فى الاجتماع .
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. "الصحفيين العرب" يعقد اجتماع الأمانة العامة للاتحاد بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.