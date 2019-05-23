شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تعقد اجتماعا لبحث آليات تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كل المحافظات إلى مناقشة آليات وسبل تعظيم مواردها المالية الذاتية.

وقال "السجينى" فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه خلال مناقشة اللجنة لموازنات بعض المحافظات، تبيّن أن الموارد الذاتية لها ضعيفة للغاية، لذا يتعين العمل على تعظيم الموارد، لمساعدة المحافظات فى تحقيق التنمية. متابعا: "طلبنا بيانا تفصيليا من وزارة التنمية المحلية بالموارد الذاتية لكل المحافظات على مستوى الجمهورية".

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستفتح ملف تعظيم موارد المحليات، وتخصص اجتماعات لمناقشته حتى لو تطلب العمل فى الصيف بعد انتهاء دور الانعقاد الحالى، وقتها سيتقدم بمذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لعقد اجتماعين أو أكثر.

ولفت إلى أن اللجنة عندما فتحت ملف القمامة والمخلفات والتطوير المؤسسى للمنظومة، منذ 3 سنوات، عقدت 54 اجتماعا لمناقشته، وبدأت الحكومة تستجيب، وقبل يومين كان هناك اجتماع بين وزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتنمية المحلية والمالية والتخطيط، لبحث تنفيذ المنظومة الجديدة، مستطردا: "كما بدأ التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات يرى النور، أتمنى أن يبدأ العمل على تعظيم موارد المحليات أيضا".