تنتشر أثناء الحر.. سموم الإسكندرية: في 7 خطوات تنقذ نفسك من لدغات الثعابين

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

حذر مركز السموم بكلية طب جامعة الإسكندرية، اليوم، من انتشار العقارب والثعابين بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، خاصة بالمناطق الزراعية والصحراوية.

وأوضح المركز في بيان له، أن أخطر أنواع الثعابين هي "الكوبرا المصرية" و"حية الطريشة"، مشيرا إلى أن لدغة الكوبرا تسبب شلل كامل بالجسم يبدأ بتدلي الجفون، أما الطريشة فتسبب نزيف وتجلط بالدم.

وحدد مركز السموم 4 إجراءات يجب اتخاذها لإنقاذ ضحايا لدغات الثعابين - من قبل المارة أو الضحايا أنفسهم وهي:

- إلقاء الثعبان بعيدا إذا كان متعلقا بالمريض بواسطة أداة صلبة وليس باليد حتى لا تتعرض للدغة من الثعبان.

- نقل الضحية إلى مكان آمن حتى لا يتعرض للعض مرة أخرى.

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- تهدئة الضحية علما بأنه ليست كل لدغات الثعابين سامة وهناك وقت لنقله إلى مكان توافر الرعاية الطبية.

- إزالة الملابس الضيقة، الخواتم، الأساور، الساعات والأحذية، إذا كانت قرب مكان العضة.

- تقليل حركة المريض قدر الإمكان وخاصة الطرف المصاب فالانقباضات العضلية تعزز امتصاص السم وتسرع انتشارها.

- إزالة أي مواد غريبة بمكان اللدغة مثل "الأسنان المكسورة للثعبان" ولا تغسل أو تدلك أو تعبث بجرح العضة حتى لا تزيد من سرعة امتصاص السم أو تسبب العدوى.

- يتم ربط ضمادات الضغط فوق وأسفل مكان العضة على أن تسمح بمرور أصبع بينها والجلد ما يبطئ امتصاص السم إلى الدورة الدموية ولا يتم إزالة الضمادات إلا في المستشفى.

- نقل المريض بأسرع وقت ممكن إلى أقرب مرفق تتوفر فيه الرعاية الصحية لتلقي المصل المضاد وعقب ذلك ينقل لأقرب مركز سموم لتقييم حالة المريض.