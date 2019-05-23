العربية للتصنيع تحتفل بذكرى مرور 44 عاما على تأسيسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تكريم المُتميزين والمُبتكرين والمُحالين للمعاش من أبناء الهيئة، مشددا على أن الوطن يشهد حاليا مرحلة تنمية حقيقية برؤية مستقبلية ويحتضن فيها العلماء والمبتكرين و يحقق طموحات ابنائه من المتفانيين والمخلصين.

وأشاد الفريق التراس -خلال الاحتفال بذكرى مرور 44 عاما على تأسيس الهيئة العربية للتصنيع- بالمُكرمين من أبناء الهيئة، مؤكدا أهمية تطوير المهارات والإمكانيات وإكتساب المعارف للتعامل بمرونة مع كافة التحديات والمتغيرات.

وكرم التراس المحالين للمعاش من أبناء الهيئة العربية للتصنيع تقديراً وعرفانا لما قدموه من جهد وتضحيات في دعم مسيرة الهيئة نحو التطوير والتحديث.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص علي تكريم كل من تفاني وأخلص في إطار تكريم العامل المثالي عن العام الحالي.

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وأشار التراس إلي دعم ومساندة الهيئة لمواصلة أبنائها طريق التفوق العلمي والحصول على أعلى المراتب العلمية لما له من أثر إيجابي في العمل والإنتاج فضلا عن اكتساب أفضل المعارف، مؤكدا علي أهمية مجتمع المعرفة والتحول الرقمي الذي ننشده وهو ركن أساسي في بناء المجتمع العصري الذي نسعي إليه.

كما كرم التراس المهندسة هالة إبراهيم محمود البسيوني مدير عام التصميم بمصنع (قادر) لحصولها على أفضل ابتكار بالهيئة وهو استخدام عش النحل في تطوير العربة المدرعة الفهد لمجابهة العدائيات الجديدة.

وشدد التراس إلى أهمية العمل الجماعي داخل منظومة العمل بالهيئة في إطار تكريم مصنع المحركات بجائزة أفضل منتج صناعي وهو طلمبات محطات الصرف الصحي بتصميم مصري 100%.

كما حرص التراس علي إلتقاط الصور التذكارية مع المكرمين بالإضافة إلي تكريم فرق الهوكي بنادي مصنع الطائرات الذي حصد العديد من البطولات علي مستوي الجمهورية وايضا فريق لعبة الكاراتيه بالنادي.