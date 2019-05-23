وزير خارجية كوبا يبدأ زيارة لروسيا يوم السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو -أ ش أ

يبدأ وزير خارجية كوبا، برونو رودريجيز باريليا، زيارة إلى روسيا بعد غد السبت وتستمر حتى 28 مايو الجاري، حيث سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس: "سيقوم وزير خارجية كوبا بزيارة رسمية إلى روسيا في الفترة 25-28 من شهر مايو الجاري".

وأضافت: "سيعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الكوبي 27 مايو مباحثات لمناقشة عدد من جوانب التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك مجموعة واسعة من القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي".