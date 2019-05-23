مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم بين سيارتين بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وريع نقل على طريق "المنصورة – جمصة".

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل على طريق "المنصورة – جمصة" أمام قرية عصفور التابعة لمركز مركز بلقاس ووجود وفاة ومصابين.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة الرائد يوسف صبري، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة على طريق "المنصورة - جمصة" أمام قرية عصفور التابعة لمركز بلقاس.

وأسفر الحادث عن وفاة "محمد ف م"، 27 سنة، أثر إصابته بنزيف بالمخ وأصيب 8 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وكسور.

جرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى بلقاس العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.