راهول غاندي يعترف بهزيمة حزبه في الانتخابات الهندية ويهنئ مودي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ): هنأ راهول غاندي رئيس حزب المؤتمر الوطني الهندي رئيس الوزراء ناريندرا مودي على إعادة انتخابه رئيسا للوزراء، عقب فوز حزبه بهاراتيا جاناتا في الانتخابات العامة. ونقلت شبكة ان دي تي في عن راهول القول لمودي " اعتني بمصالح البلاد". Advertisements واعترف غاندي، 48 عاما، بالهزيمة في مدينة اميثي بولاية أوتار براديش. ويشار إلى أن دائرة مدينة اميثي كانت معقل أسرة غاندي لنحو أربعة عقود. وأكد غاندي لأعضاء الحزب أنهم سوف يفزون في النهاية، مشيرا إلى أن معركته مع حزب بهاراتيا جاناتا معركة أيدولوجيات.

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