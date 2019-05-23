فيديو| تفحم بالكامل.. لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بسبب حرارة الجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يرصد لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالتجمع الأول. ويظهر الفيديو تفحم الأتوبيس بالكامل. Advertisements وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لاحقًا على الحريق الذي نشب بمحرك أتوبيس تابع لهيئة النقل العام أثناء سيره بمحور المشير بالتجمع الخامس بسبب ارتفاع حرارة الجو. ونفت وزارة الصحة وقع أي وفيات أو إصابات جراء الحريق.

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