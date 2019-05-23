لهذه الاسباب ..الإبراهيمي يرفض قيادة المرحلة الانتقالية ويحذر من خطر الزعامات على الجزائريين

أعلن وزير خارجية الجزائر الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، رفضه قيادة مرحلة انتقالية بسبب ”تقدمه في السن الذي ألغى كل طموح في نفسه“.

وكتب الإبراهيمي(88 عامًا) اليوم الأربعاء، رسالة مطولة لمواطنيه بعد رسالة سابقة، وقعها مع الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والحقوقي علي يحيى عبد النور، وقد تركت وقتها استياءً لدى عموم الجزائريين.

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وأثنى الإبراهيمي على دور المؤسسة العسكرية في حماية شباب الحراك الشعبي، منوهًا بوعي الجماهير وصمودها في الميدان منذ 22 فبراير/شباط الماضي، كما حيّا شباب الحراك الشعبي قائلًا: ”لم أعد بتلك الفتوة التي تمنحني القوة لأكون معكم في مسيراتكم المباركة، التي تدكّون بها في كل يوم يمر منذ 22 فبراير الماضي ركائز نظام فاسد، وتؤسسون لعهد زاهر أنتم الآن بصدد وضع لبناته الأولى“.

وتمنى الإبراهيمي، أن ”يشهد بناء دولة القانون التي تصان فيها مقومات الأمة، وتحترم فيها الحريات وحقوق الانسان، وتكون فيها العدالة مستقلة في نزاهة أحكامها، والعدالة الاجتماعية حقيقة مجسدة في التوزيع العادل للدخل الوطني، وتوفير فرص متكافئة للجميع في الرقي الاجتماعي والعيش الكريم والمشاركة في الحياة السياسية“.

وشدد أن ذلك ”لن يتأتى إلا إذا انتهينا من الخلط بين السلطة والمال الفاسد، وأخلقنا الحياة العامة، ودفعنا إلى الصفوف الأمامية برجال مسؤولية وليس برجال تنفيذ“، وفق تعبيره.