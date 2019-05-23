موسكو: مواقف مصر وروسيا متقاربة تجاه سبل حل نزاعات المنطقة

أعلنت الخارجية الروسية أن الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، استقبل سفير مصر لدى موسكو إيهاب نصر في إطار تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم تكريس اهتمام كبير خلال الاجتماع لوجهات النظر حول الوضعفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتركيز على الوضع في الخليج والسودان وليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وأضافت أنه تم التأكيد مرة أخرى على تقارب النهج بين موسكو والقاهرة لتسوية النزاعات في
كما بحث الجانبان جملة من القضايا المتعلقة بالقمة الروسية الأفريقية المقبلة في سوتشي الروسية بأكتوبر المقبل، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
يذكر أن رؤساء حوالي 40 دولة أفريقية، سيحضرون قمة روسيا أفريقيا المزمعة في مدينة سوتشي، في إطار جهود موسكو لتعزيز علاقاتها ببلدان القارة الأفريقية بما يخدم الأمن الدولي والاقتصاد.
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