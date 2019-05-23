برلماني روسي: إرسال واشنطن قوات إضافية إلى الشرق الأوسط "إشهار للسلاح"

أكد نائب رئيس هيئة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف، أن روسيا ستقف ضد إرسال الولايات المتحدة 10 آلاف عسكري إلى الشرق الأوسط، إذا كانت واشنطن فعلا تعتزم ذلك.
واعتبر جاباروف، في تصريح لوكالة "نوفوستي" اليوم الخميس، أن هذه الخطوات هي "إشهار للسلاح" في وجه الآخرين، ومحاولة للضغط على أعصاب إيران.
وجاء تصريح جاباروف، تعليقًا على إعلان مسئولين أمريكيين أن البنتاغون قدم للبيت
وفي هذه الأثناء، وافقت السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي السبت الماضي على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها في مياه الخليج، وعلى أراضي دول خليجية.
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