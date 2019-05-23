السراج في الجزائر لبحث الأزمة الليبية

حل اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، بالعاصمة الجزائرية، لبحث آخر التطورات في العاصمة الليبية طرابلس.
وكان في استقبال السراج في مطار الجزائر الدولي، رئيس الحكومة، نور الدين بدوي، ووزير الخارجية، صبري بوقادوم، حسبما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.
وأضافت أن السراج قدم على رأس وفد يضم وزير الخارجية، محمد طاهر سيالة، إضافة إلى مستشارينسياسيين وعسكريين، دون تقديم تفاصيل أكثر عن جدول أعمال الزيارة والمباحثات بين مسؤولي البلدين.
بدورها، أشارت وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، سيستقبل السراج اليوم الخميس لبحث التطورات الداخلية والإقليمية.
وتأتي زيارة السراج في وقت تشهد فيه الأوضاع الأمنية في ليبيا تدهوراً
ودعا السراج، من محطته الأولى في تونس، إلى التصدي لـ"محاولات استهداف النسيج الاجتماعي من قبل دعاة الفتنة"، مشدداً على ضرورة "تجنب إراقة الدماء"، والاستعداد لمعارك البناء والتعمير "لا معارك الدمار والتدمير".
يذكر أن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أطلق ليل الرابع من أبريل الماضي، عملية للقضاء على ما وصفه بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي توجد فيها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
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