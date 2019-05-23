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دعوة إلى مليونية حاشدة في السودان بعد توقف المحادثات مع المجلس العسكري

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 دعا قادة الاحتجاجات في السودان إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، وسط توقف المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة.

 وذكر تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد أربعة أشهر من الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي عمر البشير عن

السلطة في أبريل، أنه دعا أيضًا إلى "مسيرة مليونية" خارج مقر الجيش في الخرطوم.

 وأوضح البيان الذي أصدره التجمع،  اليوم الخميس، أن المتظاهرين يريدون التنديد بما أسموه "رفض

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المجلس العسكري التخلي عن السلطة لمجلس السيادة الذي اتفق عليه الطرفان بالفعل على قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية".

 كان تجمع المهنيين هدد بالدعوة إلى إضراب عام بعد أن شابت الاختلافات جولات عدة من المحادثات منذ إطاحة الجيش بالبشير في 11 أبريل الماضي، منهيًا حكمه الذي دام 30 عامًا.

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