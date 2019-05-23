أغلقت الشرطة البريطانية اليوم الخميس، المنطقة المحيطة بمقري الحكومة ورئاسة الوزراء، وسط العاصمة لندن، بعد العثور علىجسم مشبوه في المنطقة.
وأعلنت الشرطة أنها أغلقت مؤقتاً طريق "وايت هول"
الذي يضم مقر الحكومة وشارع داوننغ ستريت، الذي يقع فيه مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مشيرة إلى أن السلطات المختصة وصلوا إلى مكان الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: إغلاق مقر الحكومة البريطانية بسبب حادث أمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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