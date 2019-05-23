رويترز: إغلاق مقر الحكومة البريطانية بسبب حادث أمني

أغلقت الشرطة البريطانية اليوم الخميس، المنطقة المحيطة بمقري الحكومة ورئاسة الوزراء، وسط العاصمة لندن، بعد العثور على

جسم مشبوه في المنطقة.

وأعلنت الشرطة أنها أغلقت مؤقتاً طريق "وايت هول"

الذي يضم مقر الحكومة وشارع داوننغ ستريت، الذي يقع فيه مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مشيرة إلى أن السلطات المختصة وصلوا إلى مكان الحادث.