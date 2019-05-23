روسيا تؤيد تمديد التعاون العلمي مع الاتحاد الأوروبي

أعربت الحكومة الروسية عن تأييدها قرارًا بتمديد اتفاق لمدة خمس سنوات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وقالت الحكومة -في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس- "إن الاتفاق الجديد، إذا تم توقيعه،

سيسهم في تعزيز التعاون في مجال العلوم والتقنيات بين روسيا والاتحاد الأوروبي".وكان قد تم توقيع هذه الاتفاقية في بروكسل في نوفمبر 2000 وتم تمديدها لمدة خمس سنواتثلاث مرات، وتُعد بمثابة أساس قانوني للتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في مجال العلوم والتكنولوجيا.وبموجب هذا الاتفاق يقوم الجانبان بإجراء أبحاث علمية مشتركة، وتتيح الوثيقة أيضًا الوصول المجاني والاستخدام المشترك لمعدات البحث وتبادل الكوادر العلمية والتقنية وكذلك عقد العديد من الفعاليات ومشاركة المعلومات حول مجال التعاون.