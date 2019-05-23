اخبار العالم

روسيا تؤيد تمديد التعاون العلمي مع الاتحاد الأوروبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعربت الحكومة الروسية عن تأييدها قرارًا بتمديد اتفاق لمدة خمس سنوات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وقالت الحكومة -في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس- "إن الاتفاق الجديد، إذا تم توقيعه،

سيسهم في تعزيز التعاون في مجال العلوم والتقنيات بين روسيا والاتحاد الأوروبي".
وكان قد تم توقيع هذه الاتفاقية في بروكسل في نوفمبر 2000 وتم تمديدها لمدة خمس سنوات
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
ثلاث مرات، وتُعد بمثابة أساس قانوني للتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وبموجب هذا الاتفاق يقوم الجانبان بإجراء أبحاث علمية مشتركة، وتتيح الوثيقة أيضًا الوصول المجاني والاستخدام المشترك لمعدات البحث وتبادل الكوادر العلمية والتقنية وكذلك عقد العديد من الفعاليات ومشاركة المعلومات حول مجال التعاون.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تؤيد تمديد التعاون العلمي مع الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا