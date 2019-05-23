مسئول أمريكي: ترامب لن يركز بشدة على قضية التجارة مع طوكيو خلال زيارته لليابان

كشف مسئول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الخميس النقاب عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يركز بشدة على التجارة خلال زيارته الرسمية لليابان التى ستستمر أربعة أيام بدءًا من بعد غدٍ السبت، مما يشير إلى أنه من غير المحتمل أن تتوصل الحكومتان إلى اتفاق خلال الزيارة.

وفي اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الشهر الماضي في واشنطن، قال ترامب إن الجانبين قد يبرمان اتفاقًا تجاريًا بحلول وقت زيارته لليابان في مايو لعقد اجتماع مع الإمبراطور الجديد ناروهيتو.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المسئول الأمريكي قوله "لا أعتقد أن الغرض من هذه الرحلة هو التركيز على التجارة. إنها زيارة رسمية إلى صاحبي الجلالة" في إشارة إلى الإمبراطور والإمبراطورة ماساكو.

وصرح المسئول، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بذلك عقب يوم من خلاف مسئولى التجارة اليابانيين والأمريكيين حول تخفيض التعريفات الجمركية على السلع الصناعية بما فيها السيارات والمنتجات الزراعية خلال محادثات على مستوى العمل فى واشنطن.

فمع الحفاظ على الرسوم الضخمة على واردات الصلب والألومنيوم من اليابان، هددت إدارة ترامب طوكيو أيضًا بتعريفة محتملة بنسبة 25 بالمائة على السيارات في محاولة واضحة للضغط عليها لتقديم تنازلات.

وقال المسئول "الرئيس يعتزم تعزيز التجارة الثنائية الحرة والنزيهة. إنه شيء يفعله باستمرار في اجتماعاته مع اليابانيين."

بينما يعتبر ترامب صفقة تجارية ثنائية كوسيلة لتقليص العجز التجاري الأمريكي مع اليابان، دعا آبي إلى ضمان أن أي اتفاق سيكون ربحًا يخدم مصالح البلدين.

وسيجتمع الزعيمان لمشاهدة بطولة

وأشار المسئول إلى أن الزيارة الرسمية "تأتي في لحظة تاريخية في اليابان" و "تُظهر أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان قوية أكثر من أي وقت مضى".

وفي خطاب ترامب المقرر أمام القوات خلال زيارته إلى قاعدة يوكوسوكا البحرية يوم الثلاثاء القادم، سوف يؤكد ترامب على قوة التحالف الثنائي وأهمية التحالف لردع العدوان في منطقة المحيط الهندي والهادئ، وتسليط الضوء على الطبيعة الإقليمية والعالمية للشراكة اليابانية الأمريكية.

وسوف يجتمع ترامب والسيدة الأولى ميلانيا الاثنين القادم مع الإمبراطور والإمبراطورة، مما يجعل ترامب أول زعيم أجنبي يجتمع مع صاحبي الجلالة.

إلى الإمبراطور والإمبراطورة ماساكو.وصرح المسئول، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بذلك عقب يوم من خلاف مسئولى التجارة اليابانيين والأمريكيين حول تخفيض التعريفات الجمركية على السلع الصناعية بما فيها السيارات والمنتجات الزراعية خلال محادثات على مستوى العمل فى واشنطن.فمع الحفاظ على الرسوم الضخمة على واردات الصلب والألومنيوم من اليابان، هددت إدارة ترامب طوكيو أيضًا بتعريفة محتملة بنسبة 25 بالمائة على السيارات في محاولة واضحة للضغط عليها لتقديم تنازلات.وقال المسئول "الرئيس يعتزم تعزيز التجارة الثنائية الحرة والنزيهة. إنه شيء يفعله باستمرار في اجتماعاته مع اليابانيين."بينما يعتبر ترامب صفقة تجارية ثنائية كوسيلة لتقليص العجز التجاري الأمريكي مع اليابان، دعا آبي إلى ضمان أن أي اتفاق سيكون ربحًا يخدم مصالح البلدين.وسيجتمع الزعيمان لمشاهدة بطولة رياضة السومو يوم الأحد بينما في وقت لاحق من يوم الاثنين، سيعقد آبي وترامب اجتماعًا يتوقع أن يتناولا فيه التجارة الثنائية والسياسة تجاه كوريا الشمالية.وأشار المسئول إلى أن الزيارة الرسمية "تأتي في لحظة تاريخية في اليابان" و "تُظهر أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان قوية أكثر من أي وقت مضى".وفي خطاب ترامب المقرر أمام القوات خلال زيارته إلى قاعدة يوكوسوكا البحرية يوم الثلاثاء القادم، سوف يؤكد ترامب على قوة التحالف الثنائي وأهمية التحالف لردع العدوان في منطقة المحيط الهندي والهادئ، وتسليط الضوء على الطبيعة الإقليمية والعالمية للشراكة اليابانية الأمريكية.وسوف يجتمع ترامب والسيدة الأولى ميلانيا الاثنين القادم مع الإمبراطور والإمبراطورة، مما يجعل ترامب أول زعيم أجنبي يجتمع مع صاحبي الجلالة.

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