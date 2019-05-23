أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن فصائل معارضة أطلقت 4 صواريخ تجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا. وأضافت الوزارة أن كل الصواريخ تم تدميرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: فصائل تطلق صواريخ على قاعدة حميميم الروسية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.