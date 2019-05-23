أغلقت الشرطة الطرق المحيطة بمكتب رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي في داوننج ستريت، اليوم الخميس، بينما تفحص الشرطة جسماً مريباً.
وقالت الشرطة البريطانية، في تغريدة على تويتر، "هناك إغلاق مؤقت حول وايتهول بينما يتم تقييم جسم مشبوه"، مضيفة "ضباط متخصصون موجودون الآن في الموقع".
وقال مراسل لوكالة رويترز للأنباء في الموقع إن الشرطة توجه السياح بهدوء إلى شوارع مجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق الطرق حول مقر رئيسة الوزراء البريطانية بسبب جسم مريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.