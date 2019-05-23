إغلاق الطرق حول مقر رئيسة الوزراء البريطانية بسبب جسم مريب

أغلقت الشرطة الطرق المحيطة بمكتب رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي في داوننج ستريت، اليوم الخميس، بينما تفحص الشرطة جسماً مريباً.

وقالت الشرطة البريطانية، في تغريدة على تويتر، "هناك إغلاق مؤقت حول وايتهول بينما يتم تقييم جسم مشبوه"، مضيفة "ضباط متخصصون موجودون الآن في الموقع".

وقال مراسل لوكالة رويترز للأنباء في الموقع إن الشرطة توجه السياح بهدوء إلى شوارع مجاورة.