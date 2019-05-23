"فوز كاسح" لحزب رئيس الوزراء الهندي

قالت وزيرة الخارجية الهندية اليوم الخميس، إن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي حقق انتصاراً تاريخياً في الانتخابات العامة، وذلك بعد فرز مئات الملايين من الأصوات في الانتخابات الضخمة التي جرت على عدة مراحل.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات في الهند أن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي حصل على 292 مقعداً من أصل 542 مقعداً، وهو ما يزيد عن المقاعد المطلوبة لتحقيق الأغلبية المطلوبة في مجلس النواب بالبرلمان وعددها 272 مقعداً.

وهذا من شأنه أن يمنح الحزب أول أغلبية مباشرة يحققها حزب واحد منذ عام 1984، وأظهرت الأرقام أن حزب المؤتمر المعارض الرئيسي حصل على 51 مقعداً.

وقالت وزيرة الخارجية سوشما سواراج، وهي قيادية كبيرة في حزب بهاراتيا جاناتا، إن الحزب الحاكم حقق "فوزاً كاسحاً".

وكانت المعنويات مرتفعة في مقر حزب بهاراتيا جاناتا في نيودلهي، حيت تعالت هتافات الموظفين عندما أعلنت القنوات التلفزيونية عن تقدم حزبهم.

وقال ناراسيمها راو المتحدث باسم بهاراتيا جاناتا "إنه تفويض ضخم لسياسة وسياسات ناريندرا مودي الإيجابية، إنه نصر ضخم للهند".

وعلى الجانب الآخر، خيمت أجواء من الضيق بين قادة حزب المؤتمر، وقال المتحدث باسمه سلمان سوز "هذا ليس في صالحنا على الإطلاق بالتأكيد، علينا أن ننتظر النتائج كاملة، لكن في المرحلة الحالية لا يبدو وضعنا جيداً".

وذكرت قناة (إن.دي.تي.في) التلفزيونية الهندية أن التحالف الوطني الديموقراطي، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، حصل على 324 مقعداً، بينما حصل التحالف التقدمي المتحد المعارض على 111 مقعداً، وذلك بعد ساعتين تقريباً من بدء فرز حوالي 600 مليون صوت.

وقالت القناة وقناة (سي.إن.إن. نيوز 18) المنافسة لها إن تحالف مودي فاز بالانتخابات.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية بحلول مساء اليوم الخميس.

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