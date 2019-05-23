كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء باكستان يهنئ نظيره الهندي بانتخابه لولاية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الخميس، التهنئة لنظيره الهندي، ناريندرا مودي، على فوزه بولاية جديدة في الانتخابات العامة، معربا عن أمله في تعاون الجارتين النوويتين من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

وغرد خان عبر حسابه على (تويتر)، "أهنئ رئيس الوزراء مودي على نصره الانتخابي الذي حققه حزب بهاراتيا جناتا وحلفائه".

Advertisements

وتابع خان "أتطلع للعمل معا من أجل السلام، والتقدم، والازدهار في جنوب آسيا".

وأظهرت المؤشرات توجه مودي، القيادي بحزب بهاراتيا جناتا، للفوز بولاية جديدة لمدة 5 سنوات، مع تحقيقه نحو 292 مقعدا من أصل 542 من مقاعد البرلمان، وهو عدد أكثر من المطلوب لتحقيق الأغلبية. وانطلقت الانتخابات العامة الهندية في 11 من الشهر الماضي.

وتوترت العلاقات بين الهند وباكستان، على خلفية قيام أحد عناصر تنظيم "جيش محمد" المصنف على قوائم الإرهاب، يوم 14 فبراير الماضي، بهجوم في ولاية كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، أسفر عن مقتل 41 شرطيا هنديا على أقل تقدير.

وردا على ذلك شن سلاح الجو الهندي غارات على معسكر لتنظيم "جيش محمد" المسؤول عن الهجوم، وبلغ التوتر ذروته عندما أعلنت إسلام آباد إسقاط مقاتلتين هنديتين فيما ذكرت نيودلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية وخسرت إحدى مقاتلاتها، ووضع هذا الحادث الإقليم مجددا على حافة نزاع عسكري.