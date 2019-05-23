كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: إسرائيل نموذج ملهم للحرية والديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إسرائيل تمثل رمزا للديمقراطية والحرية، مشيرا إلى أنها نموذج ملهم للعالم.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال بذكرى تأسيس دولة إسرائيل الـ71، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة رون ديرمر، السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وكتب "بومبيو" على "تويتر"، اليوم الخميس 23 مايو: "تشرفت بالمشاركة في الاحتفال بتأسيس دولة إسرائيل مع صديقي رون ديرمر"، مضيفا: "منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، تواجه تلك الدولة العديد من التحديات".

وتابع: "واصلت إسرائيل نموها، لتصبح نموذجا لأمة ملهمة في الحرية والديمقراطية والرفاهية".