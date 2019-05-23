كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تسعى إلى أن تكون وسيطًا في العلاقات الإيرانية الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم إرسال مدير السياسة في وزارة الخارجية الألمانية، ينس بلوتنر، إلى إيران اليوم، لمناقشة الوضع السياسي المؤلم والانهيار المحتمل للاتفاق النووي، وفقا لتقارير صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" اليومية الألمانية .

ومن المقرر، أن يلتقي "بلوتنر" بنائب وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، الذي كان أيضًا أحد المفاوضين الرئيسيين في الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية البارزة التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا.

تأتي الزيارة، وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة إلى جانب حلفائها العرب في الخليج في الأشهر الأخيرة، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي.